Харьков. Россия нанесла ракетный удар, есть раненые, начался очень большой пожар

Харьков. Россия нанесла ракетный удар, есть раненые, начался очень большой пожаробновлено
В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Взрыв был слышен в районе 12:58.
Сигнал тревоги был объявлен около 12:14.
Командование Воздушных сил писало об активности тактической авиации россиян и беспилотника-разведчика западнее города.
Местные паблики пишут о возможном прилете и столбе дыма над одним из районов.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о ракетном ударе россиян, под завалами на месте прилета могут быть люди, работают все службы.
Собеседник LIGA.net в областном центре сказал, что с утра над городом летали разведывательные дроны россиян.
ОБНОВЛЕНО в 13:50. Терехов написал о пострадавших и "очень большом" пожаре.
- В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.
- 15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.
- В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.
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