Россия ударила ракетами по пожарной части под Харьковом: ранен спасатель – фото

На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки

Фото: ГСЧС

В ночь на 18 марта российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по пожарной части Харьковской области, в результате чего пострадал спасатель. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В результате удара повреждено здание пожарной части. Там выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть.

Кроме того, повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки, отмечают в ГСЧС.

"Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по селу Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

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