Росія вгатила з С-300 по Золочеву під Харковом: знищено приміщення гуртожитку та швидкі
Російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Удару було завдано о 16:20, внаслідок обстрілу знищені приміщення гуртожитку та пункт екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення золочівської лікарні.
Також Синєгубов повідомив, що знищено два автомобілі бригади швидкої, ще два – частково пошкоджено.
Обійшлося без постраждалих.
- 15 березня Росія також завдала ракетного удару по Одесі, це сталося близько 11:00.
- Станом на вечір відомо про 16 загиблих та понад 70 поранених.