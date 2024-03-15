Росія вгатила з С-300 по Золочеву під Харковом: знищено приміщення гуртожитку та швидкі

Обійшлося без постраждалих, але знищено приміщення гуртожитку, пункт екстреної медичної допомоги, машини швидкої

С-300 (Ілюстративне фото - Flickr/Military Armed Forces)

Російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Удару було завдано о 16:20, внаслідок обстрілу знищені приміщення гуртожитку та пункт екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення золочівської лікарні.

Також Синєгубов повідомив, що знищено два автомобілі бригади швидкої, ще два – частково пошкоджено.

Обійшлося без постраждалих.

Карта DeepState