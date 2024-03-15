В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян
Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС)

В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів вранці 15 березня загинуло вісім людей, понад 20 людей отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що рятувальники одразу прибули на місце удару і розпочали гасіння пожежі, розбирання завалів та пошук постраждалих.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Під час проведення робіт росіяни завдали повторного ракетного удару.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Серед працівників ДСНС поранено п'ятьох людей, один рятувальник загинув.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

ОНОВЛЕНО о 14:09. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що кількість загиблих зросла до 14 осіб, ще 46 поранено. В Одесі 16 березня буде оголошено жалобу.

  • За інформацією КМВА, в ніч на 15 березня РФ атакувала Київ із півночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста близько півтора десятка безпілотників типу Shahed.
  • Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих і руйнувань немає.
  • У ніч на 15 березня ПС ЗСУ збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.

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