В Одесі вже 14 загиблих та 46 поранених. З'явилися фото з місця удару росіян

Рятувальники прибули на місце прильоту, після чого росіяни знову вдарили ракетою

Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС)

В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів вранці 15 березня загинуло вісім людей, понад 20 людей отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що рятувальники одразу прибули на місце удару і розпочали гасіння пожежі, розбирання завалів та пошук постраждалих.

Під час проведення робіт росіяни завдали повторного ракетного удару.

Серед працівників ДСНС поранено п'ятьох людей, один рятувальник загинув.

Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.

Тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

ОНОВЛЕНО о 14:09. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що кількість загиблих зросла до 14 осіб, ще 46 поранено. В Одесі 16 березня буде оголошено жалобу.

За інформацією КМВА, в ніч на 15 березня РФ атакувала Київ із півночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста близько півтора десятка безпілотників типу Shahed.

Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих і руйнувань немає.

У ніч на 15 березня ПС ЗСУ збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.

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