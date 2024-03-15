Російська атака на Київ та регіони 15 березня: сили ППО знищили 27 "шахедів"

Вночі російські окупанти вдарили сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

У ніч проти 15 березня Повітряні сили Збройних Сил України збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей, зазначили у Повітряних силах.

За даними військових, російські окупанти вдарили сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

Вночі в Київській області оголосили повітряну тривогу та повідомили про роботу протиповітряної оборони. За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російська армія намагалася атакувати столицю безпілотниками.

За інформацією КМВА, РФ атакувала Київ з опівночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста приблизно півтора десятка безпілотників типу Shahed.

Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих чи руйнувань немає.

Читайте також: У Вінницькій області "шахед" влучив у житловий будинок, троє поранених