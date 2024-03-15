Російська атака на Київ та регіони 15 березня: сили ППО знищили 27 "шахедів"
У ніч проти 15 березня Повітряні сили Збройних Сил України збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.
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У результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей, зазначили у Повітряних силах.
За даними військових, російські окупанти вдарили сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.
- Вночі в Київській області оголосили повітряну тривогу та повідомили про роботу протиповітряної оборони. За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російська армія намагалася атакувати столицю безпілотниками.
- За інформацією КМВА, РФ атакувала Київ з опівночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста приблизно півтора десятка безпілотників типу Shahed.
- Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих чи руйнувань немає.
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