Российская атака на Киев и регионы 15 марта: силы ПВО уничтожили 27 "шахедов"

Ночью российские оккупанты ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 15 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сбили 27 ударных БпЛА Shahed, которыми атаковала армия России, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Также враг бил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и ракетой Х-59.

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В результате боевой работы сбито 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей, отметили в Воздушных силах.

По данным военных, российские оккупанты ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавской области.

Ночью в Киевской области объявили воздушную тревогу и сообщили о работе противовоздушной обороны. По информации командования Воздушных сил ВСУ, российская армия пыталась атаковать столицу беспилотниками.

По информации КГВА, РФ атаковала Киев с севера, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed.

Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших или разрушений нет.

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