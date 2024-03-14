В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, трое раненых

Шахед (Иллюстративное фото)

Вечером 14 марта Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Винницкой области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, троих пострадавших госпитализировали. На месте работают соответствующие службы.

Воздушная тревога в области была объявлена в 20:28. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников в разных районах Винницкой области.

Глава ОВА призвал людей находиться в безопасных местах к отбою, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее стало известно о прилетах "шахедов" в Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье. Под удар попала гражданская инфраструктура.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.

Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей. Пока что известно о пяти погибших.

Ночью 13 марта захватчики атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed – попали беспилотником в пятиэтажное здание. Обладминистрация сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.

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