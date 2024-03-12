РФ вгатила по Кривому Рогу. Палає багатоповерхівка, є загиблі і 33 постраждалих – фото, відео

У місті пролунав вибух, у ЗСУ попереджали про рух російської авіаракети

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Він зазначив, що вся інформація уточнюється, і в області триває повітряна тривога (її оголошено з 18:09).

О 18:35 Повітряні сили попереджали про рух керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.

ДОПОВНЕНО О 19:25. Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото наслідків російської атаки.

"Удар росіян по багатоповерхівці. Рідкісні потвори", – написав він.

Фото – Telegram Єрмака

ДОПОВНЕНО О 19:30. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки попередньо є двоє загиблих. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

ДОПОВНЕНО О 19:43. Лисак повідомив, що лікарі вже прийняли понад 30 постраждалих в результаті атаки РФ. П'ятеро людей перебувають в операційній у важкому стані, серед них – дитина.

Фото – Telеgram Лисака

Фото – Telegram Лисака

Фото – Telegram Лисака

ДОПОВНЕНО О 20:12. Четверо дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг, повідомив Лисак. Загалом відомо вже про 33 потерпілих. Він зазначив, що в місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.

Ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки сталося у Металургійному районі міста, уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетної атаки РФ. Він повідомив, що під завалами шукають людей, роботи триватимуть "скільки потрібно".