Росіяни влаштували черговий наліт "шахедами" на Україну. ППО знищила 17 дронів з 22

Сили протиповітряної оборони збили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 березня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог випустив 22 безпілотники.

Сили протиповітряної оборони збили 17 цілей.

Про наслідки можливих прильотів поки що невідомо.

У Силах оборони півдня України уточнили, що у їхній зоні відповідальності було знищено вісім "шахедів", атаку відбивали 2,5 години.

Два БпЛА були вражені на Херсонщині, чотири — на Миколаївщині, два — на Дніпропетровщині.

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським захисникам вдалося збити 12.

У ніч проти 10 березня у Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео.

Відео наслідків удару по Харкову в ніч на 11 березня можна переглянути за посиланням.

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