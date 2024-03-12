Росіяни влаштували черговий наліт "шахедами" на Україну. ППО знищила 17 дронів з 22
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що ворог випустив 22 безпілотники.

Сили протиповітряної оборони збили 17 цілей.

Про наслідки можливих прильотів поки що невідомо.

У Силах оборони півдня України уточнили, що у їхній зоні відповідальності було знищено вісім "шахедів", атаку відбивали 2,5 години.

Два БпЛА були вражені на Херсонщині, чотири — на Миколаївщині, два — на Дніпропетровщині. 

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