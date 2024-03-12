Росіяни влаштували черговий наліт "шахедами" на Україну. ППО знищила 17 дронів з 22
Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог випустив 22 безпілотники.
Сили протиповітряної оборони збили 17 цілей.
Про наслідки можливих прильотів поки що невідомо.
У Силах оборони півдня України уточнили, що у їхній зоні відповідальності було знищено вісім "шахедів", атаку відбивали 2,5 години.
Два БпЛА були вражені на Херсонщині, чотири — на Миколаївщині, два — на Дніпропетровщині.
- У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським захисникам вдалося збити 12.
- У ніч проти 10 березня у Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео.
- Відео наслідків удару по Харкову в ніч на 11 березня можна переглянути за посиланням.
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