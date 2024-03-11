Росія вдарила "шахедами" по Харкову та району Одеси. Є прильоти та руйнування — деталі
Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Харків та Одеський район у ніч на 11 березня дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у місцевих обласних військових адміністраціях.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що безпілотники заходили з Чорного моря та маневрували між житловими будинками й промисловими зонами, чим ускладнювали роботу протиповітряної оборони.

ППО збила 10 дронів, проте в Одеському районі вражено об'єкт інфраструктури, пошкоджено адміністративні будівлі, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Ударна хвиля вибила шибки у приватних будинках, уламки зруйнували господарські споруди.

У Харкові через наліт "шахедів" пошкоджено два багатоквартирні будинки, будівлю готелю, об'єкт інфраструктури, заявив голова ОВА Олег Синєгубов. Також пошкоджено два автомобілі.

В обох областях обійшлося без постраждалих та загиблих.

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