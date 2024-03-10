У Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області стався вибух, разом з цим зайнялася велика пожежа. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT, опублікувавши відповідне відео.

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Інцидент стався в ніч проти 10 березня, близько 01:00.

Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події, передають місцеві жителі.

Губернатор та інші представники місцевої влади епізод ніяк не коментували. Разом з тим РЕН ТБ із посиланням на пресслужбу МНС РФ поінформував, що під час вибуху на території управління ЛПЗ біля селища Лихма нібито ніхто не постраждав. В екстрених службах регіону запевнили, що ділянка "була безлюдна".

На місце події виїхали спеціалісти для з'ясування всіх обставин вогняної надзвичайної події.

29 березня 2023 року у Свердловській області РФ стався вибух на газопроводі з подальшою пожежею.

16 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі вже була пожежа на газопроводі. Тоді від вибуху загинули двоє людей, ще троє – дістали поранення.

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