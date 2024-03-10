В России на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области произошел взрыв, вместе с этим вспыхнул большой пожар. Об этом сообщил российский Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео.

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Инцидент произошел в ночь на 10 марта, около 01:00.

Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия, передают местные жители.

Губернатор и другие представители местных властей эпизод никак не комментировали. Вместе с тем, РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ проинформировал, что при взрыве на территории управления ЛПУ возле поселка Лыхма якобы никто не пострадал. В экстерных службах региона заверили, что участок "был безлюдным".

На место происшествия выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

29 марта 2023 года в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром.

16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе уже пожар на газопроводе. Тогда от взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения.

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