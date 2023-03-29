На российском Урале произошел взрыв и вспыхнул газопровод – видео

Вечером 29 марта в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС сообщил глава округа Шахит Алиев.

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Взрыв и пожар на газопроводе произошли в населенном пункте Пелым, сообщил Алиев.

РосСМИ Екатеринбурга пишут, что зарево от пожара на газопроводе видно за десятки километров от места возгорания.

В сети публикуют видео пожара:

18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном, произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".

24 марта в городе Арамиль Свердловской области загорелся цех завода пластмасс. Черный дым был виден за километры.

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Оксана Житнюк

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