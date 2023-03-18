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В Подмосковье горел один из крупнейших в России химзаводов – видео

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 21:17
В Подмосковье горел один из крупнейших в России химзаводов – видео - Фото
Пожар (фото - pixabay.com)

В Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы

По их информации, горит емкость объемом 12 кубометров с талловым маслом. Один человек пострадал.

Возгоранию присвоили третий номер сложности.

Позже пропагандисты сообщили, что открытое горение на химзаводе ликвидировано.

Российские Telegram-каналы публикуют видео пожара.

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Вадим Ребрина
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Россия пожар завод
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