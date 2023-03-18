В Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы

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По их информации, горит емкость объемом 12 кубометров с талловым маслом. Один человек пострадал.

Возгоранию присвоили третий номер сложности.

Позже пропагандисты сообщили, что открытое горение на химзаводе ликвидировано.

Российские Telegram-каналы публикуют видео пожара.

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Вадим Ребрина

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