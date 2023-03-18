В Подмосковье горел один из крупнейших в России химзаводов – видео
18.03.2023, 21:17
Пожар (фото - pixabay.com)
В Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы
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По их информации, горит емкость объемом 12 кубометров с талловым маслом. Один человек пострадал.
Возгоранию присвоили третий номер сложности.
Позже пропагандисты сообщили, что открытое горение на химзаводе ликвидировано.
Российские Telegram-каналы публикуют видео пожара.
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