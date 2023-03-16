В Ростове горит здание областного погрануправления – видео

В здании погрануправления по Ростовской области, РФ, произошел пожар. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

Местные каналы пишут, что в здании склада, расположенного рядом с управлением, детонируют боеприпасы.

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Вадим Ребрина

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