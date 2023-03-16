UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ростове горит здание областного погрануправления – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:58
В Ростове горит здание областного погрануправления – видео - Фото
Скриншот с видео

В здании погрануправления по Ростовской области, РФ, произошел пожар. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

Местные каналы пишут, что в здании склада, расположенного рядом с управлением, детонируют боеприпасы.

новость дополняется

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар Ростов-на-Дону
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 