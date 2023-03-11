В Мариуполе со вчера происходит "бавовна". Горсовет говорит об успешных ударах по армии РФ
Со вчерашнего дня в Мариуполе и районе проходят "бавовны", но из-за работы российской противовоздушной обороны дотла сгорел дом местных, потому что оккупанты защищают только свои объекты, а не гражданских. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.
"Последние сутки в Мариуполе и Мариупольском районе выдались приятно громкими. Вчера с вечера в городе раздалось около 20 взрывов. Основным эпицентром взрывов был комбинат Ильича, где массовое скопление оккупантов", – сказал Андрющенко.
Ночью, по его словам, взрывы переместились уже в Мариупольский район и в поселок Мангуш. В результате ударов были убиты по меньшей мере 20 оккупантов, утверждает Андрющенко.
Еще два громких взрыва, по его словам, прогремели сегодня днем – в районе аэропорта.
"Знаем, что попали в место, где также сосредотачивались оккупанты", – отметил советник мэра Мариуполя.
Он подчеркнул, что "громко" было и от работы сил ПВО оккупантов, что подвергает опасности горожан. В частности, по его словам, после работы ПВО россиян обломки ракеты упали на один из гражданских домов – он сгорел дотла.
"Поэтому мы советуем нашим мариупольцам понимать, что когда россияне говорят "Мариуполь защищен ПВО", то речь идет точно не о гражданских", – сказал Андрющенко.
Он также обратился к мариупольцам в оккупации в своем Telegram: "ВСУ работают хирургически точно и не подвергают гражданских опасности. А вот российская ПВО – прямая и явная угроза всем вам. Она защищает не вас, а военные объекты. Вы не в приоритете".
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