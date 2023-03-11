UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе со вчера происходит "бавовна". Горсовет говорит об успешных ударах по армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 22:37
В Мариуполе со вчера происходит
Скриншот

Со вчерашнего дня в Мариуполе и районе проходят "бавовны", но из-за работы российской противовоздушной обороны дотла сгорел дом местных, потому что оккупанты защищают только свои объекты, а не гражданских. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Последние сутки в Мариуполе и Мариупольском районе выдались приятно громкими. Вчера с вечера в городе раздалось около 20 взрывов. Основным эпицентром взрывов был комбинат Ильича, где массовое скопление оккупантов", – сказал Андрющенко.

Ночью, по его словам, взрывы переместились уже в Мариупольский район и в поселок Мангуш. В результате ударов были убиты по меньшей мере 20 оккупантов, утверждает Андрющенко.

Еще два громких взрыва, по его словам, прогремели сегодня днем – в районе аэропорта.

"Знаем, что попали в место, где также сосредотачивались оккупанты", – отметил советник мэра Мариуполя.

Он подчеркнул, что "громко" было и от работы сил ПВО оккупантов, что подвергает опасности горожан. В частности, по его словам, после работы ПВО россиян обломки ракеты упали на один из гражданских домов – он сгорел дотла.

"Поэтому мы советуем нашим мариупольцам понимать, что когда россияне говорят "Мариуполь защищен ПВО", то речь идет точно не о гражданских", – сказал Андрющенко.

Он также обратился к мариупольцам в оккупации в своем Telegram: "ВСУ работают хирургически точно и не подвергают гражданских опасности. А вот российская ПВО – прямая и явная угроза всем вам. Она защищает не вас, а военные объекты. Вы не в приоритете".

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 