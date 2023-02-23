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В Мариуполе снова взрывы. Городские власти говорят, что "прилетает" по базам оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 12:43
В Мариуполе снова взрывы. Городские власти говорят, что
Разрушенный Мариуполь (Фото: EPA)

Мариупольский горсовет и советник мэра Петр Андрющенко сообщают о взрывах в городе: три ночью и три утром. Предполагают, что ВСУ бьют по позициям оккупантов.

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По информации Андрющенко, взрывы ночью произошли в Кальмиусском районе.

"На территории ММК им. Ильича после этого что-то пылало. Опять. ВСУ продолжают присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем рождения", – написал он.

Андрющенко добавил, что в районе рынка ЖМР17 исчезло электроснабжение. "Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", – заметил он.

Сегодня, около 11:00, по данным горсовета, еще три взрыва прогремели в районе завода им. Ильича. "Высокая вероятность попадания по врагу, ведь небо чистое – нет следов работы ПВО оккупантов", – говорится в сообщении.

После взрывов российские оккупанты подняли в воздух свои самолеты.

Андрющенко пишет, что два взрыва произошли на закрытой территории ММК им. Ильича. "ВСУ хирургически точно бьют по базам оккупантов", – считает он.

Третий "прилет", по данным советника мэра, пришелся на район аэропорта.

  • Вчера, 22 февраля, Мариупольский горсовет сообщил о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.
Вадим Ребрина
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взрыв мариуполь петр андрющенко
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