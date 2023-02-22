UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе "прилетело" по российскому складу боеприпасов – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 12:56
В Мариуполе
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Мариупольский горсовет сообщает о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", – говорится в сообщении.

После серии взрывов российские оккупанты подняли в воздух свои самолеты, добавили в горсовете.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщает о серии взрывов в городе.

"Порт 18 причал склад 3 – прилет подтверждаем", – написал он.

  • 2 февраля в Мариуполе произошла серия взрывов в местах базирования российских оккупантов.
  • Россияне начали мобилизировать в ряды армии РФ в Мариуполе бездомных и людей с зависимостями.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв мариуполь склад
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 