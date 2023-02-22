В Мариуполе "прилетело" по российскому складу боеприпасов – горсовет

Мариупольский горсовет сообщает о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.

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"Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", – говорится в сообщении.

После серии взрывов российские оккупанты подняли в воздух свои самолеты, добавили в горсовете.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщает о серии взрывов в городе.

"Порт 18 причал склад 3 – прилет подтверждаем", – написал он.

2 февраля в Мариуполе произошла серия взрывов в местах базирования российских оккупантов.

Россияне начали мобилизировать в ряды армии РФ в Мариуполе бездомных и людей с зависимостями.

Вадим Ребрина

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