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В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 17:16
В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации оккупантов – видео - Фото
Мариуполь (Фото - Telegram Петра Андрющенко)

В Мариуполе произошла серия взрывов в местах базирования российских оккупантов. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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"Бавовна" в Мариуполе. В районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования", – говорится в сообщении.

Советник мэра города Петр Андрющенко уточняет, что в "ПортСити", кроме военных, был также офис путинской партии Единая Россия, а в районе 23-го микрорайона "оккупанты любили прятать ПВО".

"Приветствую мариупольцев с бавовной. Деоккупация становится ближе", – написал он.

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Вадим Ребрина
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мариуполь деоккупация бавовна
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