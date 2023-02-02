В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации оккупантов – видео
02.02.2023, 17:16
Мариуполь (Фото - Telegram Петра Андрющенко)
В Мариуполе произошла серия взрывов в местах базирования российских оккупантов. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
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"Бавовна" в Мариуполе. В районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования", – говорится в сообщении.
Советник мэра города Петр Андрющенко уточняет, что в "ПортСити", кроме военных, был также офис путинской партии Единая Россия, а в районе 23-го микрорайона "оккупанты любили прятать ПВО".
"Приветствую мариупольцев с бавовной. Деоккупация становится ближе", – написал он.
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