UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне мобилизуют бездомных в Мариуполе, а на юге угрожают людям депортацией в РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 19:26
Россияне мобилизуют бездомных в Мариуполе, а на юге угрожают людям депортацией в РФ - Фото
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Российские оккупанты начали мобилизовать в ряды армии РФ в Мариуполе бездомных и людей с зависимостями, а в Херсонской области угрожают украинцам депортацией на территорию РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, в Голой Пристани Херсонской области оккупанты оказывают давление на местное население, требуя переоформлять имущественные права "по российскому законодательству".

Распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию.

Также Генштаб сообщает, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества.

"Теперь бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", – сказано в сводке.

Читайте также: ISW: Путин вряд ли объявит о новой мобилизации или эскалации 21 февраля. У него нет побед

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация мариуполь генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 