Россияне мобилизуют бездомных в Мариуполе, а на юге угрожают людям депортацией в РФ

Российские оккупанты начали мобилизовать в ряды армии РФ в Мариуполе бездомных и людей с зависимостями, а в Херсонской области угрожают украинцам депортацией на территорию РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, в Голой Пристани Херсонской области оккупанты оказывают давление на местное население, требуя переоформлять имущественные права "по российскому законодательству".

Распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию.

Также Генштаб сообщает, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества.

"Теперь бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", – сказано в сводке.

14 февраля Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовят до двух бригад в Ростовской области, чтобы компенсировать масштабные потери.

РосСМИ идентифицировали 1000 убитых мобилизованных россиян, 40% потерь среди бывших гражданских – после 1 января.

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Оксана Житнюк

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