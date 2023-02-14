Генштаб: Россия готовит до двух бригад под Ростовом из мобилизованных и "добровольцев"

Российские оккупанты готовят до двух бригад в Ростовской области, чтобы компенсировать масштабные потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что для восполнения потерь в войне против Украины на полигоне Кадамовский в Ростовской области РФ в учебном центре проводят подготовку ориентировочно до двух бригад россиян.

Личный состав подразделений собран из мобилизованных и добровольцев — основная часть проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы обучаются две недели.

Отмечается, что из-за этого замечен низкий уровень готовности к выполнению боевых задач.

С начала 2023 года на полигоне не проводили подготовку "рекрутов" террористической группы Вагнера, а инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в зоне боевых действий.

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Дмитро Гриниченко

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