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Россияне уничтожают Угледар и уже разрушили Марьинку — видео боев из фронтовых городов видео

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 16:49
Ожесточенные обстрелы Угледара (Фото: скриншот с видео)
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Угледар и Марьинка в Донецкой области являются местами одних из наиболее ожесточенных боев на восточном фронте — россияне фактически сносят города с лица земли, уничтожая жилые кварталы. Видео из населенных пунктов опубликовал канал SuperNova, который освещает войну РФ против Украины.

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На видео из Угледара можно увидеть побитые постоянными обстрелами многоэтажки, а также обстрел города из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

Спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщал, что украинские воины уничтожили 109 российских оккупантов и нанесли ранения 188 в районе Угледара за минувшие сутки.

Он заверил, что ВСУ держат позиции и не дают противнику прорвать оборону.

Запись из Марьинки показывает, что город фактически стерт с лица земли — там не осталось ни единого целого здания.

Видео снято со стороны временно оккупированного Донецка. В этом районе ВСУ также продолжают держать оборону и отбивать атаки захватчиков. 

Смотрите также: Под Бахмутом пограничники захватили позицию РФ. Оккупантов "поливали" из миномета — видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Марьинка Угледар
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