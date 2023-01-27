Угледар и Марьинка в Донецкой области являются местами одних из наиболее ожесточенных боев на восточном фронте — россияне фактически сносят города с лица земли, уничтожая жилые кварталы. Видео из населенных пунктов опубликовал канал SuperNova, который освещает войну РФ против Украины.

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На видео из Угледара можно увидеть побитые постоянными обстрелами многоэтажки, а также обстрел города из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

Спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщал, что украинские воины уничтожили 109 российских оккупантов и нанесли ранения 188 в районе Угледара за минувшие сутки.

Он заверил, что ВСУ держат позиции и не дают противнику прорвать оборону.

Запись из Марьинки показывает, что город фактически стерт с лица земли — там не осталось ни единого целого здания.

Видео снято со стороны временно оккупированного Донецка. В этом районе ВСУ также продолжают держать оборону и отбивать атаки захватчиков.

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Дмитро Гриниченко

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