Угледар штурмуют морпехи РФ. ВСУ за сутки "отминусовали" 297 россиян, сожгли танки и БМП

Вооруженные Силы Украины уничтожили 109 российских оккупантов и нанесли ранения 188 в районе Угледара за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в районе Угледара пытаются наступать подразделения мотострелковых войск и морской пехоты РФ, которые получают серьезный отпор от украинских воинов, несут потери и отступают.

За сутки в районе Угледара было 322 обстрела, 58 боевых столкновений — противник потерял 109 человек убитыми и 188 ранеными. Также ВСУ уничтожили четыре танка, три боевые машины пехоты, три пушки и три БПЛА "Орлан-10".

"Там идут жестокие бои. Они преувеличивают свои достижения в Telegram-каналах. Россияне пытаются много месяцев истощить нашу оборону, прорваться. Наша задача — не дать им сделать прорыв, нанести им максимальные потери", — заявил Череватый.

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Дмитро Гриниченко

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