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"Башни оккупантов салютуют ВСУ". Бойцы 72 бригады уничтожили танки РФ из Javelin — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 10:46
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Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили танки россиян из комплексов Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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На записи можно увидеть, как украинские воины жгут танки оккупантов из противотанковых комплексов Javelin на одном из участков фронта.

Точное направление боев в Сухопутных войсках не называют.

"Башни оккупантов салютуют ВСУ", — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба 45 отдельной артиллерийской бригады опубликовала видео уничтожения более 30 террористов ЧВК Вагнера в районе Соледара.

Смотрите также: Под Бахмутом пограничники захватили позицию РФ. Оккупантов "поливали" из миномета — видео

Дмитро Гриниченко
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72 ОМБр война танки Javelin потери Соледар
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