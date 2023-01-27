Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили танки россиян из комплексов Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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На записи можно увидеть, как украинские воины жгут танки оккупантов из противотанковых комплексов Javelin на одном из участков фронта.
Точное направление боев в Сухопутных войсках не называют.
"Башни оккупантов салютуют ВСУ", — говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба 45 отдельной артиллерийской бригады опубликовала видео уничтожения более 30 террористов ЧВК Вагнера в районе Соледара.
- Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.
- Ранее за сутки в районе Угледара, Павловки и Марьинки россияне предприняли 28 попыток штурмов, потеряв 144 человека убитыми и 160 ранеными.
- Украинский Т-72 прямым ударом уничтожил блиндаж с пехотой РФ и заграждения на юге — видео.
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