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ВСУ: Угледар, Марьинку и Павловку штурмовали 28 раз за сутки. РФ потеряла 304 человека

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:04
ВСУ: Угледар, Марьинку и Павловку штурмовали 28 раз за сутки. РФ потеряла 304 человека - Фото
Бои в районе Угледара (Фото: скриншот с видео)

За минувшие сутки в районе Угледара, Павловки и Марьинки россияне предприняли 28 попыток штурмов, потеряв 144 человека убитыми и 160 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, оккупанты применяют тактику малых групп с прикрытием артиллерии и авиации.

Он отметил, что на участке Угледар-Павловка-Марьинка за сутки было 28 штурмов противника — россияне потеряли 144 человека убитыми и 160 ранеными, не достигнув никакого существенного результата. 

Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины обескровливают врага и не дают ему системно прорвать оборону.

Фронт в районе Угледара и Марьинки (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков 

Дмитро Гриниченко
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Павловка война Донбасс потери Марьинка Угледар Сергей Череватый
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