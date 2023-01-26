ВСУ: Угледар, Марьинку и Павловку штурмовали 28 раз за сутки. РФ потеряла 304 человека
За минувшие сутки в районе Угледара, Павловки и Марьинки россияне предприняли 28 попыток штурмов, потеряв 144 человека убитыми и 160 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, оккупанты применяют тактику малых групп с прикрытием артиллерии и авиации.
Он отметил, что на участке Угледар-Павловка-Марьинка за сутки было 28 штурмов противника — россияне потеряли 144 человека убитыми и 160 ранеными, не достигнув никакого существенного результата.
Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины обескровливают врага и не дают ему системно прорвать оборону.
- Бахмут и Угледар. Россияне усиливают давление, интенсивность боев растет – Минобороны.
- ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.
- В Генштабе сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, и сейчас ситуация контролируемая.
Читайте также: Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков
Комментарии