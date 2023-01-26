ВСУ: Угледар, Марьинку и Павловку штурмовали 28 раз за сутки. РФ потеряла 304 человека

За минувшие сутки в районе Угледара, Павловки и Марьинки россияне предприняли 28 попыток штурмов, потеряв 144 человека убитыми и 160 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, оккупанты применяют тактику малых групп с прикрытием артиллерии и авиации.

Он отметил, что на участке Угледар-Павловка-Марьинка за сутки было 28 штурмов противника — россияне потеряли 144 человека убитыми и 160 ранеными, не достигнув никакого существенного результата.

Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины обескровливают врага и не дают ему системно прорвать оборону.

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Дмитро Гриниченко

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