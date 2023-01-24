Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новой волне агрессии с теми силами, которые способны мобилизовать. Об этом он сказал в вечернем обращении.

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Дмитро Гриниченко

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