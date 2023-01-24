Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новой волне агрессии с теми силами, которые способны мобилизовать. Об этом он сказал в вечернем обращении.
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По его словам, уже сегодня противник усиливает давление в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что Кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.
Зеленский заявил, что на все планы РФ будет ответ со стороны Украины и союзников, а инициатива в боевых действиях должна оставаться за Вооруженными Силами Украины.
"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что дискуссии необходимо заканчивать решениями, которые усилят оборону Украины, а необходимое количество танков у союзников есть.
"Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение", — резюмировал президент.
- Ранее канал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что США готовы отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2.
- Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ.
- В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
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