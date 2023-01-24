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Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 23:44
Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новой волне агрессии с теми силами, которые способны мобилизовать. Об этом он сказал в вечернем обращении.

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По его словам, уже сегодня противник усиливает давление в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что Кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины. 

Зеленский заявил, что на все планы РФ будет ответ со стороны Украины и союзников, а инициатива в боевых действиях должна оставаться за Вооруженными Силами Украины. 

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что дискуссии необходимо заканчивать решениями, которые усилят оборону Украины, а необходимое количество танков у союзников есть. 

"Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение", — резюмировал президент.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война бахмут военная помощь Угледар
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