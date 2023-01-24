Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение — Spiegel
Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца приняло решение — Германия отправит Украине танки Leopard 2 и разрешит сделать это союзникам. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в Берлине.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным журналистов, речь идет как минимум о передаче одной роты танков Leopard 2A6 (14 машин).
Правительство Германии также хочет разрешить странам-союзникам поставлять эти танки в Украину, в частности, Польше и Скандинавским странам.
Боевые машины якобы поступят со складов Бундесвера — в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.
- Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".
- Чуть позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
Читайте также: Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе — WSJ
Комментарии