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Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение — Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 19:48
Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение — Spiegel - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца приняло решение — Германия отправит Украине танки Leopard 2 и разрешит сделать это союзникам. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в Берлине.

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По данным журналистов, речь идет как минимум о передаче одной роты танков Leopard 2A6 (14 машин).

Правительство Германии также хочет разрешить странам-союзникам поставлять эти танки в Украину, в частности, Польше и Скандинавским странам. 

Боевые машины якобы поступят со складов Бундесвера — в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно. 

Читайте также: Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе — WSJ

Дмитро Гриниченко
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