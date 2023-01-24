Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение — Spiegel

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца приняло решение — Германия отправит Украине танки Leopard 2 и разрешит сделать это союзникам. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в Берлине.

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По данным журналистов, речь идет как минимум о передаче одной роты танков Leopard 2A6 (14 машин).

Правительство Германии также хочет разрешить странам-союзникам поставлять эти танки в Украину, в частности, Польше и Скандинавским странам.

Боевые машины якобы поступят со складов Бундесвера — в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Дмитро Гриниченко

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