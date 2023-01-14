UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сунак подтвердил официально: Британия намерена передать Украине танки Challenger 2

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 14:10
Сунак подтвердил официально: Британия намерена передать Украине танки Challenger 2 - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Даунинг-стрит, 10. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британцы сообщают, что лидеры обсудили нынешнее состояние войны РФ против Украины, когда победы Вооруженных Сил Украины оттесняют россиян и подрывают их военные, а также моральные проблемы. 

Сунак и Зеленский согласились с необходимостью воспользоваться моментом, ускорив военную и дипломатическую поддержку Украины — британский премьер обозначил стремление его страны предоставить танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. 

Политики также поприветствовали инициативу Польши по передаче Украине немецких танков Leopard 2. Сунак пообещал, что Британия будет работать с союзниками, чтобы обеспечить победу Украины и установить прочный мир. 

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания война танки военная помощь риши сунак Challenger 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 