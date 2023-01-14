Сунак подтвердил официально: Британия намерена передать Украине танки Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Даунинг-стрит, 10.

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Британцы сообщают, что лидеры обсудили нынешнее состояние войны РФ против Украины, когда победы Вооруженных Сил Украины оттесняют россиян и подрывают их военные, а также моральные проблемы.

Сунак и Зеленский согласились с необходимостью воспользоваться моментом, ускорив военную и дипломатическую поддержку Украины — британский премьер обозначил стремление его страны предоставить танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

Политики также поприветствовали инициативу Польши по передаче Украине немецких танков Leopard 2. Сунак пообещал, что Британия будет работать с союзниками, чтобы обеспечить победу Украины и установить прочный мир.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

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Дмитро Гриниченко

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