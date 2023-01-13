Правительство Шольца: Мы не говорим "нет" передаче Leopard ВСУ, но запрос еще не получили
Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы. Об этом сообщила спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн в комментарии корреспонденту Polsat Томашу Лейману.
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По ее словам, Берлин не говорит "нет" передаче танков Leopard 2 Украине, однако Польша пока не давала официального запроса по этому поводу.
Она отметила, что в таких вопросах решения обсуждаются и принимаются вместе с союзниками. Хоффманн отрицает мнение, что Германия ждет позиции США по этому поводу.
Также спикер правительства не согласилась с тем, что в Берлине существуют разногласия насчет передачи Leopard Украине — якобы канцлер Олаф Шольц не согласен с позицией вице-канцлера Роберта Хабека.
12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- Также планы о передаче Украине боевых танков подтвердили в Великобритании.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки. 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ
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