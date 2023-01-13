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Правительство Шольца: Мы не говорим "нет" передаче Leopard ВСУ, но запрос еще не получили

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 15:06
Правительство Шольца: Мы не говорим
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы. Об этом сообщила спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн в комментарии корреспонденту Polsat Томашу Лейману.

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По ее словам, Берлин не говорит "нет" передаче танков Leopard 2 Украине, однако Польша пока не давала официального запроса по этому поводу.

Она отметила, что в таких вопросах решения обсуждаются и принимаются вместе с союзниками. Хоффманн отрицает мнение, что Германия ждет позиции США по этому поводу. 

Также спикер правительства не согласилась с тем, что в Берлине существуют разногласия насчет передачи Leopard Украине — якобы канцлер Олаф Шольц не согласен с позицией вице-канцлера Роберта Хабека.

12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.

СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Шольца, так как ФРГ является страной-производителем. 

Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Дмитро Гриниченко
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Германия война польша танки военная помощь олаф шольц Leopard 2
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