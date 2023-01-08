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"Не исключаем": У Шольца прокомментировали возможность передачи Украине танков Leopard

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 20:33
Роберт Хабек (Фото - EPA)

Правительство Германии "не исключает" передачу Украине основных боевых танков бундесвера Leopard. Об этом сказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек в эфире ARD, сообщает Bild.

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Хабек в ответ на вопрос о поставках танков Leopard для Украины сказал, что "такая динамика будет до тех пор, пока война будет динамично развиваться", что передача Киеву передовых танков "конечно, не исключена" и об этом "будут приняты дальнейшие решения". 

Он также отметил, что решение о поставках Украине БМП Marder "созревало долго".

  • Сегодня представитель по оборонной политике СДПГ Маркус Фабер заявил, что у Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1, для этого достаточно выдать экспортную лицензию. 

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Сергій Бережний
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Германия танки военная помощь Leopard роберт хабек
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