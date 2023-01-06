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Германия: ВСУ будут учиться на Marder два месяца. Patriot придет в первом квартале года

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 15:27
Германия: ВСУ будут учиться на Marder два месяца. Patriot придет в первом квартале года - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: пресс-служба НАТО)

Вооруженные Силы Украины будут обучаться пользованию боевыми машинами пехоты Marder восемь недель, а система противовоздушной обороны Patriot от Германии придет в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт, цитирует его The Guardian.

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По его словам, Берлин отправит Украине около 40 БМП Marder до конца первого квартала (три месяца) 2023 года.

Он отметил, что в первые три месяца года Украина также получит систему ПВО Patriot из запасов бундесвера.

Хеберштрайт сказал, что обучение ВСУ на Marder будет проходить в Германии и продлится около восьми недель. 

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: В Бундестаге сообщили, что ВСУ могут получить БМП Marder в первые три месяца 2023 года 

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Германия война военная помощь БМП Marder
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