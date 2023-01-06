Германия: ВСУ будут учиться на Marder два месяца. Patriot придет в первом квартале года

Вооруженные Силы Украины будут обучаться пользованию боевыми машинами пехоты Marder восемь недель, а система противовоздушной обороны Patriot от Германии придет в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт, цитирует его The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Берлин отправит Украине около 40 БМП Marder до конца первого квартала (три месяца) 2023 года.

Он отметил, что в первые три месяца года Украина также получит систему ПВО Patriot из запасов бундесвера.

Хеберштрайт сказал, что обучение ВСУ на Marder будет проходить в Германии и продлится около восьми недель.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: В Бундестаге сообщили, что ВСУ могут получить БМП Marder в первые три месяца 2023 года

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.