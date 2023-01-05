Германия передаст Украине батарею ПРО Patriot

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре согласовали передачу Германией Украине дополнительной батареи ПРО Patriot.

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В совместном заявлении по итогам разговора Байден и Шольц выразили решимость "продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо".

В соответствии с этим США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, говорится в заявлении. Украинский персонал также пройдет обучение для работы с этой техникой.

Байден и Шольц также подтвердили намерение и далее "поддерживать неотложную потребность Украины в возможностях противовоздушной обороны". В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПРО Patriot.

21 декабря 2022 года США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

Подготовка к передаче американскими союзниками ЗРК Patriot для Украины уже началась, и помимо защиты "воздуха", среди приоритетных задач сейчас – получение современной бронетехники Запада, заявил на брифинге 4 января 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сергій Бережний

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