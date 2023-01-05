Завтра США объявят о крупнейшей помощи Украине почти на $3 млрд с десятками Bradley – WP

Завтра, 6 января, США объявят о военной помощи для Украины почти на $3 млрд, что является крупнейшим пакетом из предоставленных ранее Штатами. В пакет военной помощи впервые войдут "несколько десятков" боевых машин Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

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По данным Reuters, речь идет об около 50 боевых машин Bradley.

Помощь на общую сумму около $2,85 млрд является крупнейшей из пакетов военной техники, выделенных Пентагоном из своих запасов для отправки в Украину.

По словам чиновников, этот пакет направлен на то, чтобы доставить украинским силам как можно больше необходимого оборудования в зимние месяцы – до того, как наступит весна и начнется ожидаемое усиление боевых действий.

Помимо Bradley, в пакет помощи будут включены HUMVEES, машины с противоминной защитой и защитой от засад или MRAP, а также "большое количество" ракет и других боеприпасов, говорят чиновники.

Вчера в Белом доме анонсировали, что США в ближайшее время предоставят Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Сегодня Байден отреагировал на озвученное Путиным предложение о "рождественском перемирии" на фронте – президент США считает, что диктатор РФ таким образом "пытается найти немного кислорода".

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Оксана Житнюк

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