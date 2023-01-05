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Завтра США объявят о крупнейшей помощи Украине почти на $3 млрд с десятками Bradley – WP

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 21:04
Завтра США объявят о крупнейшей помощи Украине почти на $3 млрд с десятками Bradley – WP - Фото
Bradley (Фото - ЕРА)

Завтра, 6 января, США объявят о военной помощи для Украины почти на $3 млрд, что является крупнейшим пакетом из предоставленных ранее Штатами. В пакет военной помощи впервые войдут "несколько десятков" боевых машин Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

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По данным Reuters, речь идет об около 50 боевых машин Bradley.

Помощь на общую сумму около $2,85 млрд является крупнейшей из пакетов военной техники, выделенных Пентагоном из своих запасов для отправки в Украину.

По словам чиновников, этот пакет направлен на то, чтобы доставить украинским силам как можно больше необходимого оборудования в зимние месяцы – до того, как наступит весна и начнется ожидаемое усиление боевых действий.

Помимо Bradley, в пакет помощи будут включены HUMVEES, машины с противоминной защитой и защитой от засад или MRAP, а также "большое количество" ракет и других боеприпасов, говорят чиновники.

  • Вчера в Белом доме анонсировали, что США в ближайшее время предоставят Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS. 
  • Сегодня Байден отреагировал на озвученное Путиным предложение о "рождественском перемирии" на фронте – президент США считает, что диктатор РФ таким образом "пытается найти немного кислорода".

Читайте также: Танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине – глава МИД Британии

Оксана Житнюк
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война военная помощь партнеры союзники Bradley
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