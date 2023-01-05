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Байден: Путин пытается найти немного кислорода, предлагая 36-часовое "перемирие"

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 20:27
Байден: Путин пытается найти немного кислорода, предлагая 36-часовое
Джо Байден (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин "пытается найти немного кислорода", заявив о необходимости прекращения огня на 36 часов. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.

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"Я не хочу отвечать на все, что говорит Путин", – сказал Байден в ответ на просьбу журналистов в Белом доме прокомментировать предложение Москвы о "рождественском перемирии".

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"Я нахожу это интересным – он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа и в Новый год… Я имею в виду, я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – сказал Байден.

  • Сегодня Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.
  • Глава МИД Германии Бербок заявила, что если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины.
  • Украина не будет вести никаких переговоров ни о каких "перемириях" с врагом и будет делать на своей территории то, что посчитает нужным, заявил Данилов.
Оксана Житнюк
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