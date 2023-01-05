Если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины – МИД Германии

Если бы российский диктатор Владимир Путин действительно хотел мира, он бы вывел войска из Украины, а не объявлял бы однодневное "прекращение огня". Об этом написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если бы Путин хотел мира, он бы отправил своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва", – написала Бербок.

Она также отметила, что "так называемое "прекращение огня" не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией, поэтому Германия будет и далее поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мирной и независимой стране.

5 января с призывом к "перемирию" на Рождество выступил Гундяев – глава РПЦ, которая призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России.

После этого Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что это банальная уловка Кремля, которой Путин надеется убедить Запад, чтобы тот начал давить на Украину по поводу необходимости переговоров.

5 января 2023 года президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.