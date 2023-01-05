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Если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины – МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 19:19
Если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины – МИД Германии - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Если бы российский диктатор Владимир Путин действительно хотел мира, он бы вывел войска из Украины, а не объявлял бы однодневное "прекращение огня". Об этом написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок.

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"Если бы Путин хотел мира, он бы отправил своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва", – написала Бербок.

Она также отметила, что "так называемое "прекращение огня" не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией, поэтому Германия будет и далее поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мирной и независимой стране.

5 января с призывом к "перемирию" на Рождество выступил Гундяев – глава РПЦ, которая призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. 

После этого Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что это банальная уловка Кремля, которой Путин надеется убедить Запад, чтобы тот начал давить на Украину по поводу необходимости переговоров.

Сергій Бережний
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Германия владимир путин перемирие Анналена Бербок
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