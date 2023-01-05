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Патриарх Кирилл призвал к "рождественскому перемирию". Подоляк: РПЦ — пропагандист войны

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 13:23
Патриарх Кирилл призвал к
Владимир Гундяев и Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава Российской православной церкви Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом Кириллом" призвал к "рождественскому перемирию" в войне РФ против Украины. Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал РПЦ "пропагандистом войны". 

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На сайте Московского патриархата было опубликовано заявление, где Гундяев называет войну, которую Россия ведет на уничтожение украинского народа, "междоусобным конфликтом".

Он обратился "ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт" с призывом прекратить огонь и установить "рождественское перемирие" с 12:00 6 января до 00:00 7 января. 

На заявление главы РПЦ в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что российская церковь не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. 

Он отметил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. 

"Заявление РПЦ о "рождественском перемирии" — циничная ловушка и элемент пропаганды", — заявил Подоляк. 

Читайте также: РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер 

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда перемирие рпц михаил подоляк владимир гундяев
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