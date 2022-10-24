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Кислица поправил Макрона: Никто не манипулирует РПЦ, она – часть преступного режима в РФ

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24.10.2022, 17:03
Кислица поправил Макрона: Никто не манипулирует РПЦ, она – часть преступного режима в РФ - Фото
Сергей Кислица (Фото: Facebook постпредства Украины при ООН)

Русской православной церковью никто из Кремля не "манипулирует", чтобы ее руководство и священники оправдывали войну РФ против Украины, как о том заявил французский президент Эмманюэль Макрон. РПЦ – составная часть кремлевского режима, уточнил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Выступая в Италии перед богословами и их благотворителями, Макрон заявил, что "мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия", и призвал священников РПЦ "сопротивляться такому давлению".

Посол Украины в ООН внес коррективы в высказывание президента Франции.

"Важная вещь – нею [РПЦ] никто не манипулирует, она является составной частью криминального режима", – пояснил дипломат зарубежным партнерам, своим подписчикам и читателям СМИ.

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Євген Пилипенко
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