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Глава РПЦ Кирилл заявил, что своей смертью в Украине оккупанты "смывают все грехи"

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 21:04
Глава РПЦ Кирилл заявил, что своей смертью в Украине оккупанты
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

Патриарх Кирилл на воскресной проповеди заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты "приносят себя в жертву", которая "смывает все грехи". Об этом сообщает Медуза.

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Он назвал нападение России на Украину "междоусобной бранью" и сказал, что молится, чтобы "брань сия закончилась как можно быстрее".

"И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", – сказал Кирилл.

  • 1 сентября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии 11-й ассамблеи Всемирного совета церквей заявил, что руководство Русской православной церкви лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию".
Вадим Ребрина
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