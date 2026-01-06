Источники: Причиной отставки Малюка стала громкая огласка Миндичгейта

Именно громкий скандал вокруг Миндича и других фигурантов дела НАБУ якобы стал причиной увольнения Малюка, говорят собеседники LIGA.net

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Причиной отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка стало то, что дело о коррупции в Энергоатоме приобрело публичность. Об этом LIGA.net сказали два знакомых с вопросом собеседника.

Один из них подтвердил LIGA.net информацию, которая распространялась в медиа: Малюк не хотел добровольно покидать пост. Однако президент смог его убедить.

Читайте также Без Малюка. Что означает смена руководителя СБУ и чего ожидать от Хмары

"Причина – громкая огласка Миндичгейта", – убеждены два собеседника.

Мол, Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о деле, то масштаб скандала, уточнил один из них.