Источники: Причиной отставки Малюка стала громкая огласка Миндичгейта
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Причиной отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка стало то, что дело о коррупции в Энергоатоме приобрело публичность. Об этом LIGA.net сказали два знакомых с вопросом собеседника.
Один из них подтвердил LIGA.net информацию, которая распространялась в медиа: Малюк не хотел добровольно покидать пост. Однако президент смог его убедить.
"Причина – громкая огласка Миндичгейта", – убеждены два собеседника.
Мол, Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о деле, то масштаб скандала, уточнил один из них.
- В начале месяца появились слухи об увольнении Малюка, а 5 января Зеленский подписал соответствующий указ, несмотря на призывы многих военных оставить его в должности. Временным и.о. главы СБУ президент назначил командира "Альфы" Хмару.
- В тот же день президент принял другие кадровые решения в СБУ.
