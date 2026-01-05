Малюк уходит с должности. СБУ временно возглавит командир "Альфы"

Президент предложил генералу остаться в системе СБУ и реализовывать спецоперации "мирового уровня". Его временно заменит Хмара

Владимир Зеленский и Василий Малюк (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком – обсудили его увольнение и дальнейшую работу. Как сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, начальник ЦСО "Альфа" будет временно исполнять обязанности главы СБУ.

Зеленский поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на этом. Он отметил, что должно быть больше украинских асимметричных операций против России и больше сильных результатов в уничтожении врага.

Читайте также Кадровое цунами: зачем Зеленский переставляет сильные фигуры на ключевых позициях

"Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", – отметил президент.

Сам генерал подтвердил, что уходит с должности руководителя СБУ, но остается в системе реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", – написал он.

Также Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой. Он поблагодарил его и воинов-спецназовцев за "чрезвычайно весомую боевую работу" в течение всех лет полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что Украина достигает необходимых результатов в своей защите и все военные, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности.

"Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития СБУ и специальные операции, которые сейчас готовим", – сообщил он.

Как сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ.

Владимир Зеленский и Евгений Хмара (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)