Малюк уходит с должности. СБУ временно возглавит командир "Альфы"
Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком – обсудили его увольнение и дальнейшую работу. Как сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, начальник ЦСО "Альфа" будет временно исполнять обязанности главы СБУ.
Зеленский поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на этом. Он отметил, что должно быть больше украинских асимметричных операций против России и больше сильных результатов в уничтожении врага.
"Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", – отметил президент.
Сам генерал подтвердил, что уходит с должности руководителя СБУ, но остается в системе реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня.
"Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", – написал он.
Также Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой. Он поблагодарил его и воинов-спецназовцев за "чрезвычайно весомую боевую работу" в течение всех лет полномасштабной войны.
Президент подчеркнул, что Украина достигает необходимых результатов в своей защите и все военные, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности.
"Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития СБУ и специальные операции, которые сейчас готовим", – сообщил он.
Как сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ.
- 2 января ряд медиа, в частности УП, писали, якобы Зеленский планирует уволить Малюка. Собеседники утверждали, что его могут назначить главой СВР или секретарем СНБО.
- В тот же день президент назначил Буданова главой ОП, а Иващенко – начальником ГУР.
- Драпатый и Мадяр поддержали Малюка на фоне слухов об отставке главы СБУ. Они убеждены, что тот "на своем месте".
- Два собеседника LIGA.net 5 января сообщили, что Малюка хотят снять с должности, а новым главой СБУ может стать командир "Альфы".
