Малюк йде з посади. СБУ тимчасово очолить командир "Альфи"доповнено
Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівником Служби безпеки України Василем Малюком – обговорили його звільнення та подальшу роботу. Як повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, начальник ЦСО "Альфа" буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ.
Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на цьому. Він наголосив, що має бути більше українських асиметричних операцій проти Росії та більше сильних результатів у знищенні ворога.
"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ", – зазначив президент.
Сам генерал підтвердив, що йде з посади керівника СБУ, але лишається в системі реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня.
"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", – написав він.
Також Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Він подякував йому та воїнам-спецпризначенцям за "надзвичайно вагому бойову роботу" протягом усіх років повномасштабної війни.
Президент наголосив, що Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті й усі військові, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність.
"Обговорили сьогодні з Євгенієм Хмарою також інші можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо", – повідомив він.
ДОПОВНЕНО о 14:20. На сайті Офісу президента опублікований указ Зеленського №19/2026 про призначення Хмари тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ.
- 2 січня низка медіа, зокрема УП, писали, нібито Зеленський планує звільнити Малюка. Співрозмовники стверджували, що його можуть призначити очільником СЗР або секретарем РНБО.
- Того самого дня президент призначив Буданова главою ОП, а Іващенка – начальником ГУР.
- Драпатий та Мадяр підтримали Малюка на тлі чуток про відставку глави СБУ. Вони переконані, що той "на своєму місці".
- Два співрозмовники LIGA.net 5 січня повідомили, що Малюка хочуть зняти з посади, а новим главою СБУ може стати командир "Альфи".
Коментарі (0)