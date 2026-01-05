Малюк йде з посади. СБУ тимчасово очолить командир "Альфи"

Президент запропонував генералу залишитися в системі СБУ та реалізовувати спецоперації "світового рівня". Його тимчасово замінить Хмара

Володимир Зеленський і Василь Малюк (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівником Служби безпеки України Василем Малюком – обговорили його звільнення та подальшу роботу. Як повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, начальник ЦСО "Альфа" буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ.

Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на цьому. Він наголосив, що має бути більше українських асиметричних операцій проти Росії та більше сильних результатів у знищенні ворога.

Читайте також Кадрове цунамі: навіщо Зеленський переставляє сильні фігури на ключових позиціях

"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ", – зазначив президент.

Сам генерал підтвердив, що йде з посади керівника СБУ, але лишається в системі реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", – написав він.

Також Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Він подякував йому та воїнам-спецпризначенцям за "надзвичайно вагому бойову роботу" протягом усіх років повномасштабної війни.

Президент наголосив, що Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті й усі військові, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність.

"Обговорили сьогодні з Євгенієм Хмарою також інші можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо", – повідомив він.

ДОПОВНЕНО о 14:20. На сайті Офісу президента опублікований указ Зеленського №19/2026 про призначення Хмари тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ.

Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)