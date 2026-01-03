Драпатий та Мадяр підтримали Малюка на тлі чуток про відставку глави СБУ

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ вважає, що Василь Малюк "саме там, де має бути"

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Командувач Обʼєднаних сил Збройних Сил України Михайло Драпатий та командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтримали очільника Служби безпеки України Василя Малюка на тлі появи чуток про його можливе звільнення. Дописи відповідного змісту військові опублікували у соціальних мережах.

Драпатий заявив, що СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість української оборони.

"Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ – у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені", – написав генерал.

Він акцентував, що підтримка ЗСУ з боку СБУ залишається системною й зараз. На думку Драпатого, ефективність рішень очільника спецслужби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу.

За словами командувача Об’єднаних сил, за власну безпеку він також завдячує Малюку та його команді.

"Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат – це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції. Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Малюк – саме там, де має бути", – переконаний Драпатий.

Також про діяльність Малюка на посаді глави СБУ й ризики його відставки висловився командувач СБС.

"Ритм, якість та питома вага нищівних ударів по ворогу у виконанні СБУ на чолі з генералом Малюком – безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю", – написав Мадяр.

Він додав, що працює з бійцями спецслужби пліч-о-пліч з часів оборони Бахмута. Командувач вважає ризиком заміну глави СБУ на цьому етапі.

"Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на своєму місці, справжній хробачий жах", – зазначив він.

2 січня низка медіа, зокрема Українська правда, писала про те, що нібито Зеленський планує звільнити Малюка. Співрозмовники стверджували, що його можуть призначити очільником СЗР або секретарем РНБО.

Того самого дня президент призначив Буданова главою ОП, а Іващенка – начальником ГУР.