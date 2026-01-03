Драпатый и Мадяр поддержали Малюка на фоне слухов об отставке главы СБУ

Командующий Объединенных сил ВСУ считает, что Василий Малюк "находится именно там, где и должен быть"

Василь Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый и командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) поддержал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка на фоне слухов о его возможном увольнении. Сообщения соответствующего содержания военные опубликовали в социальных сетях.

Драпатый заявил, что СБУ под руководством Малюка оказывает ощутимое влияние на устойчивость украинской обороны.

"Могу говорить об этом из собственного опыта: руководя крупнейшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ – в вопросах поражения критически важных объектов противника, работы в киберпространстве и информационном домене", – написал генерал.

Он подчеркнул, что поддержка ВСУ со стороны СБУ остается системной и сейчас. По мнению Драпатого, эффективность решений главы спецслужбы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу.

По словам командующего Объединенными силами, он также обязан своей безопасностью Малюку и его команде.

"Системность, взвешенность в сочетании с решительностью, командный подход и четкая ориентация на результат – вот качества, которые делают руководителя СБУ эффективным на его нынешней должности. Война быстро расставляет все по своим местам. В этом смысле Малюк – именно там, где он должен быть", – убежден Драпатый.

Также о деятельности Малюка на посту главы СБУ и рисках его отставки высказался командующий СБС.

"Ритм, качество и удельный вес сокрушительных ударов по врагу, наносимых СБУ под руководством генерала Малюка, беспрецедентны и уникальны по темпу и ежедневной эффективности", – написал Мадяр.

Он добавил, что работает бок о бок с бойцами спецслужбы со времен обороны Бахмута. Командующий считает замену главы СБУ на данном этапе рискованной.

"Риск ослабления мощи одного из ключевых современных украинских тяжеловесов в сдерживании имперских амбиций бесноватого бункерного деда. Беспрецедентный авторитет и уважение среди подчиненных, командир Малюк на своем месте, настоящий червячный ужас", – отметил он.

2 января некоторые медиа, в том числе Украинская правда, писали о том, что якобы Зеленский планирует уволить Малюка. Собеседники утверждали, что его могут назначить главой СВР или секретарем СНБО.

В тот же день президент назначил Буданова главой ОП, а Иващенко — начальником ГУР.