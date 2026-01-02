Буданов официально возглавил Офис президента, а Иващенко – ГУР. Зеленский подписал указы
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
2 января президент Владимир Зеленский официально назначил Кирилла Буданова и Олега Иващенко на новые должности. Соответствующие подписанные указы уже опубликованы на сайте Офиса президента.
Указом № 3/2026 президент уволил Буданова с должности главы Главного управления разведки, которое он возглавлял с августа 2020 года. А указом № 5/2026 назначил его руководителем ОП.
Читайте также
Указом № 6/2026 Зеленский уволил Иващенко с должности главы Службы внешней разведки. А указом № 7/2026 назначил его руководителем военной разведки.
Указ о назначении нового руководителя внешней разведки по состоянию на вечер 2 января опубликован не был. В настоящее время неизвестно, кто может возглавить ведомство.
- 2 января президент предложил главе Главного управления разведки Кириллу Буданову возглавить Офис президента – тот согласился.
- Вместо него военной разведкой будет руководить Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины. Кто займет его место во главе СВР – неизвестно.
- Кроме того, Зеленский поручил главе МВД найти замену руководителю пограничной службы Сергею Дейнеко. После увольнения он останется работать в системе МВД.
Комментарии (0)