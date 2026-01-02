Зеленский поручил Клименко найти замену главе пограничной службы: Дейнеко останется в МВД
В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы вместо Сергея Дейнеко. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Клименко доложил президенту о работе системы МВД. В частности, обсуждались вопросы деятельности ГПСУ, которую более шести лет возглавляет Дейнеко.
"ГПСУ прошла значительный путь развития и укрепления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", – отметил Зеленский.
Однако сейчас стоит задача изменить подходы в работе ГПСУ. Этот вопрос обсуждался и с самим Дейнеко. Президент поручил найти других кандидатов на должность руководителя пограничной службы, а Дейнеко продолжит работу в системе МВД.
- 2 января президент предложил главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента – тот согласился.
- Вместо него военной разведкой будет руководить Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины. Кто вместо него возглавит СВР – неизвестно.
