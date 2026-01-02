Зеленский поручил Клименко найти замену главе пограничной службы: Дейнеко останется в МВД

Дейнеко более шести лет возглавлял ГПСУ, но сейчас стоит задача изменить подходы в работе пограничников, отметил президент

Владимир Зеленский и Игорь Клименко (Фото: ОП)

В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы вместо Сергея Дейнеко. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Клименко доложил президенту о работе системы МВД. В частности, обсуждались вопросы деятельности ГПСУ, которую более шести лет возглавляет Дейнеко.

"ГПСУ прошла значительный путь развития и укрепления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", – отметил Зеленский.

Однако сейчас стоит задача изменить подходы в работе ГПСУ. Этот вопрос обсуждался и с самим Дейнеко. Президент поручил найти других кандидатов на должность руководителя пограничной службы, а Дейнеко продолжит работу в системе МВД.