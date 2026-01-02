Буданов возглавит офис президента

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Об этом президент сообщил 2 января после встречи.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и на дипломатическом треке в переговорах. А Офис президента, по его словам, будет служить выполнению прежде всего именно таких задач.

"Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", – сообщил Зеленский.

ДОПОЛНЕНО в 14:55. Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского и продолжает служить Украине. Он поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР за совместную работу.

"Считаю должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", – написал он.