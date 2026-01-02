Буданов возглавит офис президента

Буданов возглавит офис президентадополнено
Президент Владимир Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Об этом президент сообщил 2 января после встречи.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и на дипломатическом треке в переговорах. А Офис президента, по его словам, будет служить выполнению прежде всего именно таких задач.
"Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", – сообщил Зеленский.
ДОПОЛНЕНО в 14:55. Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского и продолжает служить Украине. Он поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР за совместную работу.
"Считаю должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", – написал он.
- 28 ноября НАБУ провело обыски у тогдашнего главы ОП Ермака. По данным источников FT, это связано с делом "Мидас" о коррупции в энергетике.
- Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке с должности главы ОП, которое принял президент.
- 8 декабря президент рассказывал, что на должность руководителя ОП рассматриваются вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- 30 декабря президент сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП. А 2 января он назвал "важным днем для политики".
