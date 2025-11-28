НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Андрій Єрмак. Фото: ОП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

"НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования", – говорится в сообщении.

По данным УП, на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

  • Некоторые нардепы из Слуги народа заявляли о необходимости отставки Ермака на фоне расследования НАБУ и САП о причастности бывшего бизнес-партнера Зеленского Миндича к коррупции в энергетической сфере.
  • Однако, по словам собеседника LIGA.net в руководстве монобольшинства, Зеленский не считает, что увольнение Ермака решит все проблемы, и задумается об этом, если будут подозрения от правоохранителей.
