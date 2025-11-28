НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака. Він каже про "повне сприяння"доповнено
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомила пресслужба Бюро.
"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування", – йдеться у повідомленні.
За даними УП, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Кореспондент газети Financial Times у Києві Крістофер Міллер, посилаючись на джерела, пише, що обшуки у Єрмака пов'язані з розслідуванням справи про корупцію в енергетиці.
ДОПОВНЕНО О 09:48. Єрмак підтвердив обшуки у нього вдома.
"Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння", – запевнив він.
- Деякі нардепи зі Слуги народу заявляли про необхідність відставки Єрмака на тлі розслідування НАБУ та САП про причетність ексбізнес-партнера Зеленського Міндіча до корупції в енергетичній сфері.
- Однак, за словами співрозмовника LIGA.net у керівництві монобільшості, Зеленський не вважає, що звільнення Єрмака розв'яже усі проблеми, й задумається про це, якщо будуть підозри від правоохоронців.
