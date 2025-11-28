НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака. Він каже про "повне сприяння"

Керівник ОП підтвердив обшуки і запевнив, що з його боку немає жодних перешкод

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомила пресслужба Бюро.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування", – йдеться у повідомленні.

За даними УП, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Фото: УП

Кореспондент газети Financial Times у Києві Крістофер Міллер, посилаючись на джерела, пише, що обшуки у Єрмака пов'язані з розслідуванням справи про корупцію в енергетиці.

ДОПОВНЕНО О 09:48. Єрмак підтвердив обшуки у нього вдома.

"Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння", – запевнив він.