Веніславський заявив, що "достатньо багато" депутатів хоче відставки Єрмака

Федір Веніславський (Фото: ОП)

Народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський вважає, що глава Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.

"Я вважаю, що, дійсно, відставка пана Єрмака в такому випадку точно збила б оцей певний ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента", – сказав Веніславський.

Нардеп уточнив, що не знає, йдеться про рішення президента чи якесь спільне рішення у контексті призначень. За його словами, серед "слуг" сьогодні було багато розмов про те, що Єрмак має покинути посаду.

Веніславський також підтвердив, що він серед тих депутатів, які вважають, що чинний глава ОП має піти у відставку. На запитання, чи багато таких депутатів, він відповів, що"достатньо багато".

Веніславський зазначив, що тригером стала інформація, що на так званих плівках Міндіча фігурує особа на прізвисько Алі-Баба і нею може виявитися Єрмак. Судячи із записів, ця особа роздавала вказівки правоохоронним органам щодо атак на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

19 червня газета Politico писала, що Єрмак нібито викликає роздратування у представників адміністрації Трампа.

У липні FT із посиланням на десятки співрозмовників повідомляла, що очільник ОП має такий самий вплив, як глава держави, а можливо й більший.