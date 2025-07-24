FT: Єрмак має такий самий вплив, як Зеленський, а можливо, і більший

Мета глави ОП – "централізувати все в пострадянському стилі правління, який нагадує щось не так вже й відмінне від автократії", сказав один зі співрозмовників

Андрій Єрмак (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак має такий самий вплив, як глава держави Володимир Зеленський, а можливо, і більший. Про це написала британська газета Financial Times із посиланням на інтерв'ю з понад 40 людьми, включно з чинними та колишніми українськими чиновниками, західними дипломатами та посадовцями з Європи й США, які безпосередньо співпрацювали з Єрмаком.

"Мені часто говорили, що він [Єрмак] має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть більший. Для недоброзичливців Єрмак – це необраний цар, який накопичує безмежну владу, підриваючи демократичну систему стримувань і противаг, яку Київ запровадив з часів Євромайдану 2014 року", – пише автор статті.

У матеріалі йдеться, що глава ОП складає списки для Ради національної безпеки й оборони України для запровадження санкції. Його звинувачують у маніпулюванні судовими розслідуваннями з метою дискредитації своїх суперників та затягування антикорупційних розслідувань.

Автор із посиланням на співрозмовників стверджує, що Єрмак "організовує таємні операції, поширюючи витоки інформації та чутки через анонімні канали в Telegram".

"Його мета – централізувати все в пострадянському стилі правління, який нагадує щось не так вже й відмінне від автократії", – сказала одна людина, яка тісно співпрацювала з Єрмаком в ОП.

Минулого тижня Юлію Свириденко було призначено прем’єр-міністеркою. Автор назвав її "близькою соратницею Єрмака".

Цей крок широко висвітлювався як свідчення його впливу на Зеленського, йдеться у статті. Один із західних послів прямо схарактеризував роль глави ОП: "Він – президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ... усі міністри разом узяті".

Зеленський не погодився дати інтерв'ю для цієї статті, але він затято захищав керівника ОП, заявивши журналісту минулого року, що Єрмак був "одним із найсильніших менеджерів" у його команді.

В одному з інтерв'ю FT Єрмак визнав, що може бути жорстким зі своїми підлеглими, але відкинув звинувачення в тому, що він може бути надмірно владним.

"Неможливо не бути жорстким і не досягати результатів, розумієте? Більшого критика, ніж я сам, не існує", – сказав глава ОП.

19 червня газета Politico писала, що Єрмак нібито викликає роздратування у представників адміністрації Трампа.

23 липня Єрмак у складі української делегації відвідав Туреччину. Він зустрівся з президентом країни Ердоганом.